pavia un anno senza palio del ticino come accaduto ai tempi del covid

Pavia, 16 maggio 2025 – Com’era accaduto ai tempi della pandemia, anche quest’anno non ci saranno gare per conquistare l’ambito drappo del palio del Ticino. Pavia non tornerà all’epoca medievale per un weekend e non ci sarà l’araldo a girare per le vie del centro annunciando la manifestazione. Tutto rimandato al 2026, quando ricorrerà il ventesimo anniversario del “nuovo palio” nato sulle scorte del palio dell’oca che affondava le radici fino all’epoca dei Galli. “Abbiamo avuto dei problemi organizzativi – ha spiegato la presidente dell’associazione Palio del Ticino, Corinna Fede -, avevamo i figuranti pronti a compiere il corteo storico dal castello fino al fiume attraversando tutto il centro storico, ma abbiamo delle difficoltà con gli altri organizzatori”. La manifestazione, che viene aperta dall’araldo, poi si svolge in due location, il castello dove viene allestito un accampamento medievale, giostra a cavalli, sbandieratori e falconieri e poi il Ticino dove, sotto lo sguardo di duca, duchesse, armigeri e cortigiane, si disputano le gare con i barcè e di tiro con l’arco. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

