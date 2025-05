Pavard Inzaghi valuta il ritorno! Ultimi minuti a disposizione

Benjamin Pavard è pronto a tornare in campo dopo settimane di assenza per infortunio. Il difensore francese ha intensificato il suo lavoro ad Appiano Gentile e sta valutando la possibilità di rientrare negli ultimi minuti a disposizione. L’Inter attende con ansia il suo contributo per affrontare le prossime sfide.

Dopo settimane di assenza per infortunio, Benjamin Pavard è pronto a rientrare in gruppo e a dare nuovamente il suo contributo all’Inter. ATTESA – Il difensore francese, che ha saltato le ultime gare per un problema alla caviglia, ha intensificato il lavoro ad Appiano Gentile e punta a un rientro graduale nella sfida di domenica sera contro la Lazio, valida per la penultima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, che sta pianificando una gestione attenta delle forze in vista della finale di Champions League del 31 maggio, potrebbe concedere a Pavard qualche minuto nel secondo tempo contro i biancocelesti. Un rientro importante per il tecnico nerazzurro, che conta molto sulla duttilità e l’esperienza internazionale dell’ex Bayern Monaco in un finale di stagione ad alta intensità. Inter, Pavard rivede il campo! Lautaro Martinez l’unico indisponibile. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pavard, Inzaghi valuta il ritorno! Ultimi minuti a disposizione

