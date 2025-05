pauroso incidente ad alfonsine tra 4 auto e un trattore traffico bloccato per ore

Alfonsine (Ravenna), 16 maggio 2025 -  Traffico bloccato in entrambe i sensi di marcia per circa tre ore (dalle 15.30 a circa alle 18.30 di oggi pomeriggio) lungo un tratto della Statale Adriatica (via Reale) poco dopo l’abitato di Alfonsine in direzione Ravenna, a causa di un pauroso incidente che ha visto coinvolte quattro auto ed un trattore carico di rotoballe. Il bilancio è di due donne ferite, trasportate in condizioni di media gravità all’ospedale di Ravenna. E’ successo intorno alle 15.10 al chilometro 136+200, praticamente all’altezza del ristorante ‘Il Casolare’ quando una 75enne di Ravenna stava percorrendo al volante di una ‘Mercedes’ la trafficata arteria con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. A precederla c’era un Volkswagen Golf. Per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, la Mercedes ha invaso la costa di marcia opposta venendo a collisione con la ruota posteriore sinistra di un trattore carico di circa 120 quintali di rotoballe e al cui volante c’era un 49enne residente nel Lughese. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

