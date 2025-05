Paura in Catalogna | auto travolge i tifosi dell’Espanyol prima del derby con il Barcellona | il video

Un increscioso episodio ha scosso la Catalogna prima del derby tra Espanyol e Barcellona. I tifosi dell’Espanyol, in attesa dell’arrivo della squadra, sono stati travolti da un’auto, suscitando panico e preoccupazione. Il video dell'incidente, avvenuto nei pressi dell'RCDE Stadium, ha rapidamente fatto il giro del web, rivelando la gravità della situazione appena prima dell'importantissima partita.

Un’ auto ha investito un gruppo di tifosi dell’ Espanyol che attendeva l’arrivo del pullman della loro squadra un’ora e mezza prima dell’inizio del derby di Barcellona contro i blaugrana. È quanto accaduto ieri sera, 15 maggio, nelle vicinanze dell’RCDE Stadium, prima dell’inizio della partita che è stata poi vinta dagli uomini di Flick per 0-2, diventando così campioni di Spagna per la 28esima volta. Mundo Deportivo informa che il veicolo, per motivi che sono ancora oggetto d’indagine, ha travolto una dozzina di tifosi. Le ambulanze sono state inviate immediatamente sul posto e alcuni di loro sono rimasti feriti e hanno dovuto essere curati con urgenza. I testimoni presenti sul posto dicono che la scena è stata scioccante e che c’è stata molta confusione nei primi minuti dopo l’incidente. “Diverse persone sono rimaste ferite nelle vicinanze dello stadio dell’Espanyol quando sono state investite da un veicolo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in Catalogna: auto travolge i tifosi dell’Espanyol prima del derby con il Barcellona | il video

