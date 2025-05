Paura in un oratorio dove è caduto un albero. Il crollo è avvenuto intorno alle 9,30 a Cerveteri. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con la squadra 26A. Secondo quanto appreso, in via Tevere, l'albero di grandi dimensioni è piombato su una struttura del ricreatorio. 🔗Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Paura all'oratorio: crolla un albero