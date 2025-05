Paul Mescal e la star de I fantastici 4 Julia Garner a Firenze per Gucci ma scoppia la protesta dei residenti

Paul Mescal e Julia Garner, celebrità di punta della sfilata Gucci, sono stati accolti da una protesta a Firenze. I residenti dell’Oltrarno, infuriati per le transenne che hanno bloccato l’accesso a Piazza Santo Spirito, si sono fatti sentire. La storica piazza, simbolo della vita fiorentina, si è trasformata in un palcoscenico di tensioni tra moda e comunità.

Star in arrivo a Firenze per l'esclusiva sfilata di Gucci in Piazza Santo Spirito che ha fatto infuriare i residenti del capoluogo toscano. I toscani sono litigiosi, si sa, ma quelle transenne che hanno impedito l'accesso a Piazza Santo Spirito, cuore dell'Oltrarno fiorentino, per l'esclusiva sfilata di Gucci hanno sollevato le proteste di passanti e residenti. Il tutto sotto gli occhi del Gladiatore Paul Mescal e della star de I fantastici 4: Gli inizi Julia Garner, tra gli ospiti dell'evento. Ha fatto il giro del mondo la foto di Mescal e Garner, che a partire dal 23 luglio vedremo nei panni di un'inedita Silver Surfer nel cinecomic che celebra l'ingresso della Prima Famiglia nell'MCU, ma tra le star approdate a Firenze per l'evento . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Paul Mescal e la star de I fantastici 4 Julia Garner a Firenze per Gucci, ma scoppia la protesta dei residenti

