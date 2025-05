Prato, 16 maggio 2025 - Trieste sta ospitando le “Artistic International Series 2025” di pattinaggio, per una competizione alla quale hanno preso parte atleti ed atlete provenienti da tutta Italia, oltre che dalla Spagna e dal Portogallo. E la Primavera Prato può gioire, per aver già conquistato una medaglia del metallo più pregiato. Merito del giovane Federico Grazzini, che nella propria categoria agonistica è salito sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle gli spagnoli Enric Canada Aubeso e Biel Ribas. Un successo che conferma la leadership del club pratese presieduto da Marina Magelli, che nel 2024 si è confermata come miglior società d'Italia nel pattinaggio secondo la classifica annualmente stilata dalla Fisr sulla base della somma dei risultati complessivi dei singoli atleti. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pattinaggio, Grazzini porta la Primavera Prato sul podio internazionale