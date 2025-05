L’Italia è ancora la protagonista principale della seconda tappa valida per l’ Artistic International Series 2025, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento questo fine settimana al Pala Pikelc di Opicina in Trieste. Dopo il dominio nel solo dance, gli azzurri hanno infatti fatto bottino pieno nelle coppie, mettendo a referto una tripletta. Sono ancora enormi i margini di miglioramento dei nostri ragazzi, per la maggior parte alle prese con un free program contrassegnato da alcune sbavature che non hanno tuttavia nascosto il grande potenziale dei rispettivi team. A spuntarla alla fine sono stati i favoriti del lotto, ovvero i Vice Campioni Mondiali Micol Mills-Tommaso Cortin i, bravi a sfruttare il vantaggio accumulato nel segmento più breve tenendo botta malgrado un libero non facile, in cui sono sfumati punti pesanti negli elementi di salto in parallelo, nella trottola d’insieme e nel doppio axel lanciato. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: tripletta azzurra nelle coppie all’AIS di Trieste