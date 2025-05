Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Alteri Degrassi avanti sul velluto nella style all’AIS di Trieste

L’Italia mette in ghiaccio la tripletta anche nella danza al Pala Pikelc di Opicina, impianto sportivo triestino che sta ospitando questa settimana la tappa numero due valida per l ‘Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che avrà un ultimo atto sempre nel nostro Paese, nello specifico a Reggio Emilia, a giugno. La style dance è stata infatti dominata in lungo e in largo dai Campioni Mondiali Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, i quali hanno guadagnato un ampio margine sui diretti avversari. Tutto facile per gli allievi seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano che, sul tema Swing Medley, hanno sbaragliato la concorrenza dettando ampiamente legge sia sul fronte tecnico, dove hanno scavallato i 30 punti, che sulle components. 🔗Leggi su Oasport.it

