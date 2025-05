Pattarello prenditutto | gol complimenti e premi Sarà uno dei nomi caldi del mercato

Emiliano Pattarello, il "Prenditutto" del calciomercato, conquista tutti con le sue straordinarie prestazioni e i numerosi premi vinti. La foto ricordo dei trionfi di quest'anno brilla tra le pareti di casa sua, simbolo di un'epoca gloriosa. Che sia un nuovo capitolo in amaranto o un salto di categoria, il futuro promette emozioni per questo talento in ascesa.

La foto ricordo con tutti i premi vinti quest'anno resterà appesa alla parete di casa sua. E questo a prescindere da cosa gli riserverà il futuro, se la conferma in amaranto per il quarto anno consecutivo oppure il salto di categoria per capire se davvero è diventato uno da B. Emiliano Pattarello.

