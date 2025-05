Path of Exile 2 l’Arbiter of Ash è stato ucciso 355mila volte nelle prime 3 settimane

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt ha debuttato con numeri impressionanti! Nelle prime tre settimane, l'Arbiter of Ash è stato abbattuto ben 355.877 volte, mentre i giocatori hanno completato 3.406.779 Mappe Uniche. Inoltre, sono stati raccolti 3,27 trilioni di oro, equivalente a 6,48 miliardi di oro al giorno, dimostrando l'enorme coinvolgimento della community.

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt è uscito da un po’ di tempo ormai: ecco alcune statistiche delle prime tre settimane di gioco. Arbiter of Ash è stato ucciso 355,877 di volte.. 3,406,779 di Mappe Uniche sono state completate. Sono stati raccolti 3,27 trilioni di oro, pari a 6,48 miliardi di oro all’ora.. Sono state chiuse 1,44 miliardi di istanze.. 185.961.090 di giocatori uccisi nelle standard league.. 291.112 giocatori uccisi nelle hardcore league.. E di seguito potete invece trovare l’analisi delle classi utilizzate dal momento del lancio di Dawn of the Hunt: 1.82% Pathfinder. 1.77% Warbringer. 1.77% Tactician. 1.32% Chronomancer. 0.74% Acolyte of Chayula. 7.87% Invoker. 8.15% Smith of Kitava. 10.12% Deadeye. 12.27% Lich. 23.78% Amazon. Per maggiori informazioni, si può visitare il sito ufficiale pathofexile. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Path of Exile 2, l’Arbiter of Ash è stato ucciso 355mila volte nelle prime 3 settimane

Ne parlano su altre fonti

Path of Exile 2: viaggio nell’ARPG più spietato di sempre

Secondo it.ign.com: Nell'oscurità dell'accesso anticipato, un update alla volta, il prossimo ARPG di Grinding Gear Games sta maturando di pari passo con le sue colossali ambizioni.

Path of Exile 2 potrebbe non farcela a lasciare l'accesso anticipato nel 2025, nonostante gli auspici del team

Riporta msn.com: Se siete tra quelli che sperano nell'uscita di Path of Exile 2 dall'accesso anticipato nel corso del 2025, preparatevi a restare delusi.In un'intervista concessa a PC Gamer, il game director ...

Il prossimo aggiornamento di Path of Exile 2 porterà una revisione dell'endgame e altri cambiamenti

Da notebookcheck.it: Grinding Gear Games distribuirà la patch 0.2.0h di Path of Exile 2 entro la fine della prossima settimana. L'imminente aggiornamento si concentra sul potenziamento dei sistemi endgame e sul migliorame ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Annunciato Path of Exile: Crucible

Grinding Gears Games annuncia Path of Exile: Crucible – dal 7 aprile su PC e dal 12 aprile su console Durante l'evento livestream di ieri, Grinding Gear Games ha svelato un nuovo trailer e i primi dettagli sui contenuti dell'ultima espansione di Path of Exile, Crucible.