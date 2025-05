Passante trova 250 euro e li consegna ai vigili urbani | il proprietario dei soldi le dà una ricompensa

A Frosinone, una donna ha dimostrato un gesto straordinario di generosità trovando 250 euro per strada e consegnandoli ai vigili urbani. Grazie alla sua onestà, gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario, che ha deciso di premiarla per il suo altruismo. Scopri di più su questa bella storia di fiducia e integrità.

Un gesto di generosità e altruismo è quello di cui è protagonista una donna, che ha trovato 250 euro in strada a Frosinone e li ha consegnati ai vigili urbani. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario del denaro e la donna ha ricevuto una ricompensa. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Passante trova 250 euro e li consegna ai vigili urbani: il proprietario dei soldi le dà una ricompensa

Approfondimenti da altre fonti

Passante trova 250 euro e li consegna ai vigili urbani: il proprietario dei soldi le dà una ricompensa

Riporta fanpage.it: Un grande gesto di generosità e altruismo è quello di cui è protagonista una donna, che ha trovato 250 euro in strada a Frosinone e li ha consegnati ...

Spaccata in tabaccheria: ruba 3 stecche di sigarette, un computer e 250 euro ma viene sorpreso da un passante. Arrestato un 35enne rumeno

Si legge su msn.com: L'uomo era stato notato da un passante mentre si introduceva nel locale per rubare qualche pacchetto di sigarette e 250 euro in contanti ... l'uomo si trova ora nel carcere Montorio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.