Il Giro d’Italia entrerà nelle Marche con l’ottava tappa in programma domani. Attraverserà le province di Ascoli, Fermo e Macerata, 197 i chilometri che percorreranno i ciclisti, da Giulianova a Castelraimondo. Un percorso piuttosto impegnativo che prevede quattro Gran Premi della Montagna e due traguardi volanti. I corridori partiranno da Giulianova, lungo la costa adriatica abruzzese, per un tratto pianeggiante, poi entreranno ad Ascoli per dirigersi nell’entroterra marchigiano. Circa al chilometro 50, a Roccafluvione, ci sarà il primo traguardo volante della tappa. Poi da lì, per i ciclisti, inizierà un tratto in salita di circa 10 chilometri, per arrivare alla Croce di Casale (729 metri), primo Gran Premio della Montagna di terza categoria. In seguito ci sarà un tratto in discesa, poi un passaggio ad Amandola, e la risalita. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Passaggi tra salite e discese . Ecco il percorso da Giulianova