Passa il Giro d' Italia | come cambiano le linee del trasporto pubblico

Martedì 20 maggio, in occasione della 10° tappa del Giro d’Italia 2025, Autolinee Toscane annuncia modifiche ai servizi bus nel bacino di Pisa. Dalle 8 alle 18:30, sarà possibile incontrare variazioni nei percorsi e nelle fermate per garantire lo svolgimento dell'evento, come stabilito dall'Ordinanza del Comando Polizia Municipale di Pisa.

Autolinee Toscane informa che martedì 20 maggio dalle 8 alle 18:30 il servizio bus nel bacino di Pisa subirà modifiche. Infatti, per consentire lo svolgimento della 10° tappa del Giro d’Italia 2025, con Ordinanza del Comando Polizia Municipale di Pisa (identificativo n.10342025) e del Comune di. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Passa il Giro d'Italia: come cambiano le linee del trasporto pubblico

Su questo argomento da altre fonti

Dove passa il Giro d’Italia nelle Marche, orari per vedere la carovana

Come scrive msn.com: Sabato 17 maggio tra le colline delle Marche va in scena la tappa numero 8, da Giulianova a Castelraimondo, 197 km ricchi di fatica sui saliscendi tipici della regione, che daranno del filo da torcere ...

Giro d'Italia 2025 - Tappa 8, Giulianova-Castelraimondo, seconda tappa appeninica: percorso, favoriti, orari, GPM e dove vederla in tv e streaming

Riporta eurosport.it: GIRO D'ITALIA - Dopo l'arrivo in salita a Tagliacozzo, che ha visto la vittoria di Ayuso su Del Toro e Bernal, il Giro d'Italia risale verso le Marche per l'ott ...

Passa il Giro d’Italia, ecco come cambiano le linee dei bus

Da versiliatoday.it: Autolinee Toscane informa che per la presenza del Giro d’Italia nelle giornate di lunedì 19 maggio, martedì 20 maggio e mercoledì 21 maggio 2025 il servizio bus nel bacino della provincia di Lucca sub ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.