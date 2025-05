Partnership tra Confimi Industria e Polo Meccatronica Valley | a Termini la nuova sede dello Sportello Italia 5 0

Nasce una nuova alleanza per l'innovazione con la partnership tra Confimi Industria e il Polo Meccatronica Valley, che inaugura la sede dello Sportello Italia 5.0 a Termini. Questo progetto mira a supportare le oltre 45 mila imprese manifatturiere italiane, promuovendo tecnologia e sviluppo nel settore meccatronico. Un passo importante verso un futuro industriale più competitivo.

Si rafforza l’alleanza per l’innovazione tra imprese italiane: grazie alla partnership tra Confimi Industria, che rappresenta oltre 45 mila aziende manifatturiere, e il Polo Meccatronica Valley, nasce una nuova sede dello Sportello Italia 5.0 all’interno nell’incubatore industriale di Termini. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Partnership tra Confimi Industria e Polo Meccatronica Valley: a Termini la nuova sede dello "Sportello Italia 5.0"

