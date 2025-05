Parte questo weekend la stagione balneare sulle spiagge veneziane

Questo weekend le spiagge veneziane danno il benvenuto alla stagione balneare, ufficialmente avviata sabato 17 maggio. Tuttavia, non tutte le località apriranno allo stesso modo e i bagnanti dovranno affrontare alcune limitazioni. Con l'arrivo dell'estate, l'aspettativa è alta, ma resta da vedere come si svolgerà questa nuova avventura sulle coste di Venezia.

Arriva il primo weekend di mare, almeno sulla carta: sabato 17 maggio segna l'inizio ufficiale della stagione balneare per molte località del litorale veneziano, anche se non tutte le spiagge apriranno contemporaneamente o completamente. Posto che, in ogni caso, bisognerà fare i conti con il.

