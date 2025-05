Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Salernitana-Frosinone | le informazioni

È ufficiale: da oggi, venerdì 16 maggio, alle 12:00, partono le vendite dei biglietti per il settore ospiti in occasione della partita Salernitana-Frosinone. La società U.S. Salernitana 1919 invita tutti i tifosi a prenotare il proprio posto nella Curva Nord dello stadio Arechi per vivere un'emozionante giornata di sport.

Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Salernitana-Frosinone. A comunicarlo è la società campana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 12:00 di oggi, venerdì 16 maggio, saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Arechi (Curva Nord. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Salernitana-Frosinone: le informazioni

