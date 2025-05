Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Salernitana-Frosinone | le informazioni

Inizia oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti della sfida tra Salernitana e Frosinone. La società U.S. Salernitana 1919 ha annunciato che i tagliandi saranno disponibili a partire dalle 12:00 di venerdì 16 maggio. Non perdere l'occasione di supportare la tua squadra al stadio Arechi!

Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Salernitana-Frosinone. A comunicarlo è la società campana: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 12:00 di oggi, venerdì 16 maggio, saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Arechi (Curva Nord.

