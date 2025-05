Parte la stagione balneare sulle spiagge veneziane

La stagione balneare sulle spiagge veneziane prende avvio con il primo weekend di mare, sabato 17 maggio. Sebbene l'apertura non sia omogenea tra le varie località del litorale, l'attesa è palpabile. Tuttavia, i visitatori dovranno fare i conti con eventuali imprevisti e limitazioni legate alla situazione attuale.

Arriva il primo weekend di mare, almeno sulla carta: sabato 17 maggio segna l'inizio ufficiale della stagione balneare per molte località del litorale veneziano, anche se non tutte le spiagge apriranno contemporaneamente o completamente.

Parte stagione balneare a Jesolo, stop a fumo in spiaggia

Secondo msn.com: Si apre domani la stagione balneare a Jesolo, con chiusura il 22 settembre, che prevede tra le novità il divieto di fumo, bagni aperti anche in inverno e disallestimento graduale solo dopo alla fine.

BALNEARE Sicurezza Balneare in Puglia: ecco le novità dell’Ordinanza 2025 (ATTI)

Si legge su statoquotidiano.it: Sicurezza Balneare in Puglia: ecco le novità dell’Ordinanza 2025 (ATTI). Sicurezza Balneare in Puglia: ecco le novità dell’Ordinanza 2025 (ATTI) ...

A Jesolo si apre la stagione balneare con divieto di fumo e nuove regole per i servizi in spiaggia

Da gaeta.it: Jesolo introduce il divieto di fumo lungo la spiaggia libera, estende l’apertura dei servizi igienici anche fuori stagione e stabilisce regole precise per lo smontaggio graduale delle attrezzature bal ...

