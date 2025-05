Parte la stagione balneare a Jesolo scatta il divieto di fumo lungo la battigia

Con l'inizio della stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia. L’ordinanza dirigenziale, firmata nelle ultime ore, regola le attività balneari per il 2025, in linea con le direttive dell’Ufficio Circondariale Marittimo e della Guardia Costiera di Jesolo, stabilendo date precise per l’apertura e la chiusura della stagione.

È stata firmata nelle scorse ore l’ordinanza dirigenziale che regola le attività balneari per l’anno 2025. Il documento fa seguito all’ordinanza di sicurezza balneare assunta dall’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo e fissa le date di inizio e fine della stagione balneare. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Parte la stagione balneare a Jesolo, scatta il divieto di fumo lungo la battigia

Approfondimenti da altre fonti

Parte stagione balneare a Jesolo, stop a fumo in spiaggia

Riporta msn.com: Si apre domani la stagione balneare a Jesolo, con chiusura il 22 settembre, che prevede tra le novità il divieto di fumo, bagni aperti anche in inverno e disallestimento graduale solo dopo alla fine.

Jesolo, firmata l’ordinanza balneare 2025: novità su fumo, chioschi e gestione attrezzature

Secondo nordest24.it: JESOLO (VE) – È stata firmata nelle scorse ore l'ordinanza balneare che regolerà le attività lungo le coste per la stagione 2025. Il documento, emesso dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Co ...

Parte questo weekend la stagione balneare sulle spiagge veneziane

veneziatoday.it scrive: Arriva il primo weekend di mare, almeno sulla carta: sabato 17 maggio segna l'inizio ufficiale della stagione balneare per molte località del litorale veneziano, anche se non tutte le spiagge ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jesolo: Tabaccaio Roberto Basso trovato morto, ipotesi omicidio

Roberto Basso, un tabaccaio di 64 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Jesolo, una nota località balneare vicino Venezia.