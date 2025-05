Marina di Massa, 16 maggio 2025 – Una doccia fredda sulla bandiera blu appena ‘riconquistata’ dal Comune di Massa per le acque di balneazione: il secondo campionamento routinario stagionale da parte dei tecnici di Arpat ha infatti riscontrato valori oltre i limiti di legge per i batteri fecali nel punto di prelievo denominato ‘ Campeggi ovest ’, il più vicino al fosso Lavello da anni nel mirino per alcune criticità ambientali legate a molteplici fattori. Il risultato delle analisi ha fatto scattare la prima ordinanza di divieto di balneazione firmata ieri dal sindaco Francesco Persiani. Va precisato, comunque, che si è trattato di uno sforamento parziale relativo soltanto ai batteri escherichia coli, mentre gli enterococchi intestinali erano ampiamente nella norma, e per valori assoluti minimi: 565 per 100 millilitri di acqua dove il limite normativo è di 500. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partaccia, scattano i divieti di balneazione