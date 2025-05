Parolin | Vertice di Istanbul fallito ma il Vaticano propone Roma per incontri

ROMA – “Lo stallo di Istanbul è tragico, speravamo in un processo lento ma positivo verso una soluzione pacifica. Invece siamo di nuovo agli inizi”. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, non nasconde la delusione per il mancato incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, ma ribadisce l’impegno della Santa Sede a favorire la pace. A margine di un evento, Parolin ha spiegato che “la situazione è molto difficile, drammatica”, pur sottolineando che il Papa è disposto a mettere a disposizione il Vaticano come sede neutrale per un eventuale faccia a faccia tra le parti in conflitto: “Credo significhi offrire il luogo, affinché si incontrino e perlomeno si parlino. Noi siamo disponibili”. Parallelamente, fonti vaticane non escludono un incontro tra Papa Leone XIV e il vice­presidente americano J. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

