Parolin | Vance vorrà vedere il Papa il protocollo è al lavoro

Parolin Vance esprime il desiderio di incontrare il Papa, mentre il protocollo è già in fase di preparazione. Riguardo al conflitto a Istanbul, sottolinea la sua tristezza per lo stallo attuale, evidenziando la speranza di un processo pacifico che, purtroppo, sembra ricominciare da zero.

E sullo stallo a Istanbul: “E’ tragico, speravamo che potesse avviarsi un processo lento, ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Parolin: “Vance vorrà vedere il Papa, il protocollo è al lavoro”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump sceglie Vance - il senatore contro gli aiuti all'Ucraina

Discorso simile per i sistemi di difesa aerea, a cominciare dai Patriot, che Washington ha promesso anche a Taiwan.