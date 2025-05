Parolin | Tragico fallimento dei colloqui il Vaticano offre spazi per mediare | VIDEO

Nel contesto dei recenti eventi a Istanbul, il Vaticano, attraverso le parole di Parolin, esprime delusione per l'assenza di Putin e Zelensky durante i colloqui tra Russia e Ucraina. Il fallimento delle trattative appare come un tragico ostacolo a un possibile processo di pace, suscitando una profonda insoddisfazione per le mancanze di dialogo.

C'√® insoddisfazione per l'assenza di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a Istanbul, dove si sono tenuti¬†i colloqui tra le delegazioni russa e ucraina.¬†"Il fallimento dei colloqui?¬†√ą tragico tutto questo, perch√© speravamo che potesse avviarsi un processo lento, ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi. Adesso vedremo cosa fare ma √® una situazione molto difficile. Molto drammatica", ha commentato¬†il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all'Augustinianum. Sulla mediazione offerta da Papa Leone XIV, Parolin ha affermato che si riferisce al "mettere a disposizione il Vaticano per un incontro diretto tra le due parti". L'obiettivo √® che le due parti "si parlino, √® una disponibilit√† di luogo". Quanto al conflitto scoppiato nella Striscia di Gaza, ha chiarito:¬†"√ą una situazione diversa. 🔗Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Parolin: "Tragico fallimento dei colloqui, il Vaticano offre spazi per mediare" | VIDEO

