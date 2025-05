Parolin | Si lavora per faccia a faccia tra Papa Leone XIV e Vance

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha sollevato inquietanti preoccupazioni riguardo alla crisi internazionale in corso, evidenziando la drammaticità della situazione. Sottolinea che i tentativi di avviare un dialogo pacifico tra Papa Leone XIV e Vance sembrano essere razionalmente compromessi, lasciando nel dubbio le aspirazioni di un futuro senza conflitti.

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha espresso profonda preoccupazione per la crisi internazionale in corso, definendola «drammatica» e sottolineando come ogni tentativo di avvio verso una soluzione pacifica del conflitto sembri al momento vanificato. Intervenuto a margine di un evento organizzato dalla fondazione Centesimus Annus, Parolin ha parlato con i giornalisti anche in merito alla possibile partecipazione al vertice internazionale di Istanbul, lasciando intendere che al momento non ci sono certezze logistiche, né aggiornamenti ufficiali dell’ultima ora. Leggi anche: Prevost allontana i simboli di Papa Francesco: le prime scelte da nuovo Papa « Vance? Non lo so, il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti », ha detto Parolin rispondendo a una domanda sull’eventuale incontro con una delle figure coinvolte nella mediazione internazionale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Parolin: “Si lavora per faccia a faccia tra Papa Leone XIV e Vance”

Ne parlano su altre fonti

Parolin, si lavora per faccia a faccia Papa e Vance

ansa.it scrive: "Un faccia a faccia tra papa Leone e il vicepresidente J. D.Vance? Non lo so, il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c'è spazio, il p ...

Leone XIV: 'Basta produrre armi'. Parolin: 'Si lavora per un faccia a faccia tra il Papa e Vance'

Lo riporta ansa.it: 'Chiudere le contese, seguire la via del dialogo. La pace non è assenza di guerra, partire dai cuori. Occorre sradicare l'orgoglio e le rivendicazioni' (ANSA) ...

Parolin: si lavora per faccia a faccia tra Leone XIV e Vance

Si legge su msn.com: «Un faccia a faccia tra papa Leone e il vicepresidente J. D.Vance? Non lo so, il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIFIUTI : ZINGARETTI FACCIA CHIAREZZA SULLA VICENDA

"Calato il sipario sulla messinscena per la presentazione della nuova giunta, la Regione torna a fare i conti con la dura realtà.