Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, chiarisce che la nomination dei vescovi cinesi durante la Sede Vacante non è stata un atto unilaterale della Cina. Queste nomine erano state infatti già approvate da Papa Francesco, sottolineando l'importanza di un'interlocuzione con le autorità cinesi. Queste dichiarazioni sono emerse in un recente evento all'Augustinianum.

I vescovi cinesi nominati durante la Sede Vacante “erano già stati approvati da Papa Francesco. C’era stata un’ interlocuzione con la Cina, non è stato un atto unilaterale da parte dei cinesi”. Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento all’Augustinianum. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parolin: “Nomina vescovi in Sede Vacante non è stato atto unilaterale Cina”

