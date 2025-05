Potrebbe esserci un incontro tra Papa Leone XIV e il vicepresidente americano JD Vance a Roma all’inizio della prossima settimana, dopo la partecipazione del numero due di Donald Trump, domenica 18 maggio, alla messa di inizio pontificato in Vaticano di Robert Francis Prevost. Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha detto a margine di un evento all’Augustinianum che nulla è ancora deciso, ma che probabilmente si sta lavorando affinché l’incontro avvenga. “Non lo so. Il problema è che ci sono tante delegazioni. I tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c’è spazio. Probabilmente il protocollo sta lavorando in questo senso, ma non ho notizie dell’ultima ora. Immagino che Vance abbia il desiderio di incontrare il Papa”, ha detto Parolin, rispondendo alla domanda se l’incontro possa svolgersi lunedì. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parolin: “Incontro Papa-Vance? Ancora niente di deciso”