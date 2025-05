Parolin in vista dell’Intronizzazione | Si lavora al faccia a faccia del Papa con Vance

In vista dell'intronizzazione del nuovo Papa, il Cardinale Pietro Parolin ha annunciato i preparativi per un incontro tra il Pontefice e il Vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Le discussioni sono in corso per stabilire il protocollo adeguato. Parolin ha anche commentato la situazione attuale a Istanbul durante un evento all'Augustinianum.

Il protocollo per far avvenire un incontro tra il neoeletto Pontefice e il Vicepresidente degli Stati Uniti è in corso di attuazione. A farlo sapere è il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento all'Augustinianum, che si è soffermato nel commentare anche lo stallo a Istanbul sui negoziati per la pace del conflitto in Ucraina e dove Putin non si è presentato. "E' tragico, speravamo potesse avviarsi un processo lento, ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto - invece - siamo di nuovo agli inizi"

