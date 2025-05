“Lei sa che noi come Segreteria di Stato non abbiamo più nulla a che fare con le finanze della Chiesa perché c’è stata la summa divisio”. Così Pietro Parolin, Segretario di Stato, a margine dell’assemblea generale delle confederazioni presso il Pontificio Istituto Patristico Agustinianum. “C’è un grido di allarme soprattutto per quanto riguarda le offerte da parte dei fedeli, l’obolo di San Pietro – ha proseguito – speriamo che si riprenda e che i fedeli cattolici sentano questa responsabilità di contribuire al governo della Chiesa che è per loro e per il loro bene la vita della Chiesa”. L'articolo Parolin: “C’è un grido di allarme sulle offerte alla Chiesa, speriamo che i fedeli sentano la responsabilità di contribuire” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parolin: “C’è un grido di allarme sulle offerte alla Chiesa, speriamo che i fedeli sentano la responsabilità di contribuire”