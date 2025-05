Il tecnico salentino ha già in mente la formazione che scenderà in campo al Tardini domenica sera, giocandosi una fetta cruciale dello scudetto Manca sempre meno alla sfida che potrebbe decidere il prossimo futuro del Napoli. Domenica sera, a Parma, gli azzurri non potranno permettersi di sbagliare. Anche un pareggio rischia di far sfumare il quarto titolo, esattamente come successo lo scorso weekend contro il Genoa. Gli azzurri devono vincere, sperando anche in un passo falso dell’Inter contro la Lazio. I nerazzurri restano a -1 e sperano in un controsorpasso alla penultima curva. Il Napoli dovrà impedirlo, essendo consapevole che quel vantaggio, pur piccolissimo, rappresenta un appiglio fondamentale. I partenopei, vincendo, potrebbero rimanere a +1, allungare a +3 in caso di pareggio interista o persino vincere il campionato portandosi a +4 se Thuram e compagni crollassero contro i biancocelesti. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parma-Napoli, Neres o Raspadori? Conte ha già deciso: come giocheranno gli azzurri