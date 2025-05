Diletta Leotta e non solo. C’è un’altra conduttrice sportiva che ti farà perdere la testa e che ha già conquistato ben un milione di follower. Tentatrice, corteggiatrice, modella, influencer e perfino conduttrice. Marianna Vertola ha talmente tanti di quegli assi nella manica da avere già una biografia niente male. La sua carriera è ancora all’inizio, ma tutto lascia presagire che tanto si parlerà , in futuro ma anche nel presente, di questa bellissima 28enne. Parlano tutti di lei: Marianna Vertola fa tremare Diletta Leotta (Instagram) – Ilveggente.it Marianna è nata a Napoli – è cresciuta, più precisamente, nel quartiere del Vomero – e ha sempre nutrito un grande interesse nei confronti dei mass media, tanto è vero che ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione. Questa passione non le ha precluso la possibilità , tuttavia, di concedersi delle incursioni anche in altri mondi paralleli. 🔗Leggi su Ilveggente.it

