Parla Gaetano Manfredi | America' s Cup grazie a Meloni Mi ricandido sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, annuncia la sua ricandidatura, celebrando il successo della città nel conquistare l'America's Cup. Ringrazia Giorgia Meloni e ministri per il sostegno ricevuto: "Il mare bagna Napoli e ora il mondo riconosce il nostro valore". Con questo traguardo, Manfredi si prepara a continuare il suo impegno per la città.

Sindaco Manfredi, da oggi il "mare bagna Napoli"? "La bagna e lo ha riconosciuto il mondo. A Meloni, Giorgetti, al ministro Abodi, che ci hanno sostenuto, dico grazie". Vi siete aggiudicati l'Ameri.

America's Cup, Manfredi: "Ricaduta sul territorio da oltre un miliardo di euro. Bagnoli avrà ruolo fondamentale"

Si legge su napolitoday.it: Grande soddisfazione per il sindaco di Napoli dopo l'annuncio ufficiale della disputa della leggendaria competizione velica in città nel 2027: "Siamo nella Champions League delle grandi città e ci dob ...

A Napoli l’America’s Cup 2027, parla il presidente di Sport e Salute Mezzaroma: «Lavoro silenzioso ma efficace»

Segnala informazione.it: L’ America’s Cup 2027 parlerà italiano. La competizione velica più antica e prestigiosa al mondo si terrà per la prima volta in Italia, con Napoli scelta come città ospitante della 38ª edizione. Le re ...

Coppa America: Manfredi, è vittoria di Napoli e del Paese

Lo riporta lasicilia.it: NAPOLI, 15 MAG – “E’ una grande vittoria per Napoli e per il Paese. Una grande gioia mia e di tutta la città. Napoli e l’Italia ricopriranno il ruolo che meritano e speriamo di portare fortuna a Luna ...

