Tempo di lettura: 2 minuti Dieci riconoscimenti per chi, con competenze e impegno, contribuisce a far crescere la comunità del Parco. Si è svolta ieri alla Rocca dei Rettori la cerimonia delle civiche benemerenze promossa dall’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro.«Un’occasione pensata per mettere in luce chi lavora, spesso in silenzio, per il bene del Parco», commenta il presidente Costantino Caturano. Dieci i riconoscimenti assegnati, a testimonianza della varietà di energie che animano il territorio. I PREMIATI Un attestato è stato conferito a Giovanni Viscariello, per la professionalità con cui, da tour operator, promuove itinerari nel cuore del Parco. A Pellegrino Di Fede, per l’impegno nel mondo dello sport e per aver legato l’immagine del Parco alla squadra di futsal “Benevento 5”, protagonista in Serie A. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco Taburno Camposauro, civiche benemerenze a chi valorizza l’area protetta