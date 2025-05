parcheggio multipiano il primo lotto prende forma

Peccioli (Pisa), 16 maggio 2025 – Sono in via di completamento i lavori del primo lotto del nuovo parcheggio multipiano in via Cappuccini e presto ecco nuovi spazi auto e l’inizio ai collegamenti degli ascensori e della passerella pedonale con Piazza del Carmine. La torre ascensore che sale dal parcheggio di via Cappuccini è stata infatti completata. Entro la fine dell’anno anche la passerella di collegamento pedonale che, attraversando viale Mazzini, collegherà la torre ascensore a piazza del Carmine verrà installata e gli ascensori saranno attivati. Nel primo lotto di lavori anche il parcheggio multipiano che, una volta completato, garantirà su 5 piani ben 267 posti auto, potrà essere riattivato e, prima dell’avvio del secondo lotto, garantirà di nuovo un centinaio di posti auto proprio in via Cappuccini. 🔗Leggi su Lanazione.it

