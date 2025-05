Parcheggiatore abusivo violento arrestato in corso Sicilia | danneggiava le auto

Un parcheggiatore abusivo di 24 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato arrestato in corso Sicilia dopo aver danneggiato auto e minacciato cittadini. La segnalazione di un passante ha attivato l'intervento delle forze dell'ordine, portando all'arresto per estorsione, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione di un cittadino, giunta al 112, ha fatto scattare l'intervento che ha portato all'arresto di un 24enne pregiudicato originario della Costa d'Avorio, accusato di estorsione, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver divelto la sbarra di accesso.

