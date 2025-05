In certe giornate che iniziano come tante altre, può bastare un dettaglio imprevisto a trasformare la normalità in tragedia. Piccoli gesti quotidiani, apparentemente innocui, possono all’improvviso assumere esiti drammatici, lasciando sgomenti chi resta e chi assiste. Alcuni incidenti sembrano quasi incredibili nella loro dinamica, tanto sono rapidi e inaspettati. Eppure accadono, e quando succede, lasciano un senso di impotenza che si mescola al dolore. È quello che è successo nella tarda mattinata di oggi, in un contesto urbano e familiare, dove un uomo ha perso la vita in circostanze assurde. Tragedia improvvisa: l’auto si muove da sola e lo travolge. Un uomo è stato ucciso dalla sua stessa vettura dopo che questa, per cause ancora da chiarire, si è messa in movimento all’improvviso, travolgendolo senza lasciargli scampo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parcheggia in discesa, subito dopo la tragedia: Luigi ucciso dalla sua auto