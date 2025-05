Parcheggia e subito dopo la tragedia | muore schiacciato dalla sua stessa auto

Una tragedia incredibile ha sconvolto la città di Catanzaro. In via Carlo V, zona centrale del capoluogo calabrese, un uomo anziano è morto dopo essere stato investito dalla propria automobile. L’incidente è avvenuto in una traversa in forte pendenza, dove l’uomo era sceso dal veicolo per aprire un cancello. In quei pochi istanti, la macchina ha iniziato a muoversi autonomamente, travolgendolo e schiacciandolo contro il muro di un edificio. L’impatto è stato violentissimo. Quando i soccorsi sono arrivati, l’anziano versava già in condizioni gravissime. Il personale del Suem 118 lo ha stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. L’intera comunità è sotto shock per quanto accaduto in una via trafficata e centrale della città. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it