Una “piccola rivoluzione” si prepara a sconvolgere — o forse semplicemente affaticare — la vita dei residenti nel centro storico. L’assessore Alessandro Casi annuncia con entusiasmo nuove misure per la sosta a partire da giugno, in coincidenza con la riattivazione dell’amata-odiata maxi area pedonale. Tra promesse di “opportunità preziose” e “vitalità del centro”, i residenti si preparano a una corsa ad ostacoli — e non in senso metaforico. Le nuove aree di parcheggio? Comodamente collocate fuori dal centro, in via Garibaldi – Cadorna, così vicine che basta una breve scalata per raggiungere casa, specialmente se si vive nella parte alta. Chi ha le chiavi di casa in cima alla salita, magari dopo aver fatto la spesa o portato su il bimbo nel passeggino, potrà godersi l’effetto benefico della marcia alpina quotidiana. 🔗Leggi su Lortica.it

Lortica.it - Parcheggi: la "piccola rivoluzione" che lascia i residenti… col fiatone