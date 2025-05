Papa | per pace dialogo e basta fare armi

Il Papa invita a promuovere la pace attraverso il dialogo, sottolineando l'importanza di superare le radici dei conflitti. Richiedendo una sincera volontà di incontrarsi, esorta a rinunciare alla produzione di armi e strumenti di distruzione. Solo attraverso la comunicazione e la comprensione reciproca è possibile costruire un futuro di pace duratura.

10.36 E' possibile "sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista. Ciò esige anche sincera volontà di dialogo, animata dal desiderio di incontrarsi più che di scontrarsi".Così il Papa."Certo,occorre anche la volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e morte". La pace è "un dono attivo,coinvolgente, che interessa e impegna ognuno di noi". Non è "mera assenza di guerra". "Si costruisce anche misurando il linguaggio" Fondamentale contributo religioni e del dialogo interreligioso, nel rispetto. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

