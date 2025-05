Papa Leone XIV messa di inizio Pontificato | come si svolge la cerimonia 3 momenti chiave

Domenica 18 maggio Papa Leone XIV terrà la Messa di inizio Pontificato. Il rito, che dà il via ufficiale al Papato di Robert Francis Prevost, ha tre momenti fondamentali: l’imposizione del pallio Petrino e la consegna dell’anello del Pescatore, la prima omelia. Peace be with you all! This is the first greeting spoken by the Risen Christ, the Good Shepherd. I would like this greeting of peace to resound in your hearts, in your families, and among all people, wherever they may be, in every nation and throughout the world. — Pope Leo XIV (@Pontifex) May 14, 2025 Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV, i momenti fondamentali. L’imposizione del pallio: Il primo simbolo è il pallio. Costituito da una striscia di stoffa di lana bianca, rappresenta la giurisdizione universale del Papa. Il richiamo è al Vangelo, al Buon Pastore che mette sulle sue spalle la pecorella smarrita, e alla triplice risposta alla richiesta fatta da Gesù risorto a Pietro di pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle. 🔗Leggi su Lapresse.it

