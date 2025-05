Papa Leone XIV invoca di nuovo la pace | Non può essere solo una tregua ma un impegno collettivo

Papa Leone XIV segue il sentiero tracciato da Bergoglio e torna a parlare nuovamente di pace, dopo aver garantito, nei giorni scorsi il massimo sforzo della Chiesa affinché cessino le violenze. Pace non significa, spiega però, “mera assenza di guerra e di conflitto” né “una semplice tregua, un momento di riposo tra una contesa e l’altra, poiché, per quanto ci si sforzi, le tensioni sono sempre presenti, un po’ come la brace che cova sotto la cenere, pronta a riaccendersi in ogni momento”. La pace è invece “un dono attivo, coinvolgente, che interessa e impegna ciascuno di noi, indipendentemente dalla provenienza culturale e dall’appartenenza religiosa e che esige anzitutto un lavoro su se stessi “. E questo deve avvenire in tutti i contesti, aggiunge, “soprattutto in Ucraina e in Terra Santa “. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

