Papa Leone XIV | Investire sulla famiglia sull' unione uomo-donna Basta armi serve chiudere le contese | dall' Ucraina alla Terra Santa

Nel suo primo discorso al Corpo diplomatico, Papa Leone XIV lancia un appello accorato per investire sulla famiglia e promuovere l'unione tra uomo e donna. Sottolinea l'urgenza di chiudere le contese, dall'Ucraina alla Terra Santa, in un invito a superare le divisioni e a perseguire la pace, evidenziando la centralità della dignità umana.

Un appello accorato, ma lucido, quello lanciato da Papa Leone XIV nel suo primo discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Un discorso che intreccia i temi centrali del suo pontificato nascente: la centralit√† della famiglia, la tutela della dignit√† umana e la necessit√† impellente di costruire vie di pace in un mondo segnato da conflitti e da crescenti tensioni geopolitiche.

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267¬ļ Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.