Papa Leone XIV | Investire sulla famiglia fondata sull' unione uomo-donna per una società armonica

Papa Leone XIV sottolinea l'importanza di investire sulla famiglia, delineando l'unione tra uomo e donna come pilastro di una società armoniosa. Prevost, in questo contesto, richiama l'attenzione sulla necessità di garantire giustizia sociale e pari opportunità per tutti, inclusi cittadini e migranti, affinché si costruisca un futuro inclusivo e solidale.

Prevost ha anche richiamato alla necessità di garantire giustizia sociale e uguali opportunità per cittadini e migranti 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "Investire sulla famiglia fondata sull'unione uomo-donna per una società armonica"

Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone XIV: "Investire sulla famiglia fondata sull'unione uomo-donna per una società armonica"

Riporta msn.com: Per una società armonica è necessario che i governi investano sulla famiglia uomo-donna. È quanto ha detto Papa Leone XIV, ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. " ...

Papa Leone: «Basta produrre armi. Chiudere contese, da Ucraina a Terra Santa». Il potefice rilancia l'appello di Bergoglio

Scrive msn.com: È possibile «sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista. Ciò esige anche una sincera volontà di dialogo, animata ...

"Come combattere la manipolazione dei media": l'appello di Papa Leone XIV in un'intervista del 2012

la7.it scrive: Papa Leone XIV in un'intervista del 2012 discute la manipolazione dei media e la necessità di formazione critica per difendersi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.