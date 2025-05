Papa Leone XIV | Investire sulla famiglia fondata su uomo e donna

Papa Leone XIV, figlio di migranti, si presenta con un forte messaggio di giustizia sociale, sostenendo l'importanza della famiglia fondata su uomo e donna. Nel suo primo incontro con il corpo diplomatico, pone l'accento su giustizia, pace e verità , temi essenziali per affrontare le sfide delle categorie più fragili della società .

Si presenta come un migrante, figlio di migranti. E per loro, come per tutte le categorie più fragili della società , chiede giustizia sociale. E' proprio la giustizia, insieme alla pace e alla verità , il tema portante del primo incontro di Papa Leone XIV con il corpo diplomatico. Un discorso asciutto nel quale traccia il suo programma. C'è la pace da costruire ma anche la preoccupazione dinanzi.

