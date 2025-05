Papa Leone XIV | ‘Famiglia fondata su un uomo e una donna’ Tommaso Zorzi | ‘Parole intollerabili’

Fanno discutere le dichiarazioni di Papa Leone XIV sui temi legati alla famiglia e alla comunità LGBTQ. Durante un’udienza in Vaticano, il Pontefice ha ribadito che “la famiglia è fondata sull’unione tra un uomo e una donna”. Una presa di posizione che, pur in linea con il tradizionale magistero cattolico, ha sollevato forti reazioni, in particolare da parte di esponenti del mondo dello spettacolo e dell’attivismo per i diritti civili. Tommaso Zorzi critica le parole di Papa Leone XIV. Tra i primi a commentare le parole del Papa, Tommaso Zorzi, conduttore e influencer, ha espresso il proprio dissenso in modo netto: “Trovo intollerabile la leggerezza con cui ci si scaglia contro la comunità LGBT, che non fa altro che esistere e chiedere di farlo in pace. In un momento storico in cui assistiamo a genocidi, pulizie etniche, e bambini lasciati morire di fame sotto gli occhi del mondo, mi chiedo: davvero è questo il punto da cui partire per parlare di morale?”. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

