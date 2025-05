AGI - Pace, giustizia, verità: sono le tre parole-chiave che Papa Leone XIV, nell'udienza al Corpo diplomatico, rimarca come "i pilastri dell'azione missionaria della Chiesa" e della diplomazia della Santa Sede. Tre parole, direttrici del suo Pontificato che ribadisce anche in questo discorso, che come incipit ha sempre " la pace sia con voi ". Prevost punta in particolare l'accento sulla dignità ai più fragili e ai migranti (anche lui, ribadisce, discende da immigrati) ed esorta i governi a investire sulla famiglia " unione stabile tra uomo e donna ". Ricordando il lavoro instancabile del suo predecessore Francesco "sempre attento al grido dei poveri, dei bisognosi e degli emarginati, come pure alle sfide che contraddistinguono il nostro tempo, dalla salvaguardia del creato all'intelligenza artificiale", il Papa rimarca che la Santa Sede "è animata da una urgenza pastorale che la spinge non a cercare privilegi" ma combattere ogni indifferenza. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Papa Leone XIV esorta i governi a investire sulla famiglia "unione stabile tra uomo e donna"