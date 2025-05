Papa Leone XIV e un' Enciclica in arrivo sull' IA? Il teologo Gronchi | La priorità è la pace In Vaticano c' è chi già usa l' intelligenza artificiale

Papa Leone XIV si prepara a rilasciare un'enciclica sull'intelligenza artificiale, evidenziando la centralità della pace. Il teologo Don Maurizio Gronchi sottolinea che in Vaticano già si utilizza questa tecnologia, mentre il Pontefice ribadirà concetti fondamentali con interventi mirati. “Antiqua e Nova” di Francesco continua a rivelarsi attuale nella nostra epoca di cambiamenti.

Don Maurizio Gronchi: "A breve il Pontefice ribadirà alcuni concetti con interventi mirati". "Antiqua e Nova" di Francesco è sempre attuale

Papa Leone XIV invoca di nuovo la pace: “Non può essere solo una tregua, ma un impegno collettivo”

Da ilfattoquotidiano.it: Il Pontefice richiama l'importanza di giustizia, verità e diplomazia multilaterale per costruire una pace duratura nel mondo.

La sfida digitale di Leone XIV: un'enciclica sull'intelligenza artificiale che metta al centro l'uomo

Scrive msn.com: Fin dalla scelta del nome, Leone XIV ha dettato la via maestra del suo pontificato: porre l'uomo al centro, nell'era dell'intelligenza artificiale.

Le prime volte di Prevost: così Leone XIV entra nella storia

Secondo tpi.it: Leone XIV è il primo Papa statunitense, il primo agostiniano, il primo a esordire dopo l’elezione parlando anche in una lingua diversa dall’italiano. E il primo a venire da una città, Chicago, dove ...

