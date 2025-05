Papa Leone XIV e un' Enciclica in arrivo sull' IA? Il teologo Gronchi | La priorità è la pace In Vaticano c' è chi già usa l' intelligenza artificiale

Papa Leone XIV si prepara a pubblicare un'enciclica dedicata all'intelligenza artificiale, mentre in Vaticano alcuni già la utilizzano. Il teologo Don Maurizio Gronchi sottolinea l'importanza della pace, anticipando che il Pontefice ribadirà concetti fondamentali attraverso interventi mirati. L'enciclica "Antiqua e Nova" di Francesco resta attuale in questo contesto di innovazione e riflessione etica.

Don Maurizio Gronchi: “A breve il Pontefice ribadirà alcuni concetti con interventi mirati”. "Antiqua e Nova" di Francesco è sempre attuale 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Papa Leone XIV e un'Enciclica in arrivo sull'IA? Il teologo Gronchi: "La priorità è la pace. In Vaticano c'è chi già usa l'intelligenza artificiale"

