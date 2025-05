Papa Leone XIV debutta su Instagram con Peace be with all of you! | oltre 127 milioni di follower in poche ore

“Peace be with all of you!” Con queste parole Papa Leone XIV ha fatto il suo ingresso ufficiale su Instagram, conquistando in poche ore oltre 12,7 milioni di follower. Il Papa prosegue così il cammino digitale intrapreso dai suoi predecessori: da Benedetto XVI, primo Pontefice a sbarcare su Twitter nel 2012, a Francesco, noto per i suoi selfie, le telefonate ai fedeli e le frequenti riflessioni sul corretto uso della tecnologia. Con già 52 milioni di follower sull’account @Pontifex, il Vaticano consolida ulteriormente la sua presenza sui social media, dimostrando la volontà di una Chiesa sempre più connessa ma fedele alla sua missione. Un segnale forte, che ribadisce il valore dell’ascolto nel mondo contemporaneo. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

