Papa Leone XIV da Von der Leyen a Herzog tutti i presenti alla messa di insediamento | dubbi su Trump

Alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, i presenti, tra cui von der Leyen e Herzog, esprimono preoccupazioni riguardo alla possibile partecipazione di Donald Trump. Al momento, è confermata solo la presenza del vicepresidente JD Vance e del segretario di Stato Marco Rubio, mentre il futuro del presidente americano rimane incerto. L'articolo approfondisce queste dinamiche.

Non è stato chiarito se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, abbia intenzione di prendere parte alle celebrazioni. Per ora sembra certa solo la presenza del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che dovrebbe essere accompagnato dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio

Cosa riportano altre fonti

